«Роснефть» помогла развитию придорожного сервиса Северо-Западного региона

Компания «РН-Северо-Запад», которая управляет розничной сетью «Роснефть» в пяти северо-западных регионах страны, открыла после реконструкции два автозаправочных комплекса (АЗК) нового формата «Зерно» на федеральной трассе Р-21 «Кола». Об этом сообщается на сайте компании.

Новые комплексы расположены на популярном автомобильном туристическом направлении из Санкт-Петербурга в Карелию. Они оборудованы вместительными парковками, которые позволят как нескольким туристическим автобусам, так и кемперам. Новые АЗК стали значимыми объектами дорожной инфраструктуры для путешественников.

«АЗК на трассе «Кола» отличаются комфортными, созданными с помощью современных технологий и оборудования. В круглосуточных кафе установлены кофейные комплексы. Клиенты могут самостоятельно выбрать опции на планшете заказа», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что территория и основное помещение комплексов поделены на функциональные зоны. Также клиентам доступны цифровые сервисы для дистанционной заправки автомобиля и действует программа лояльности «Семейная команда». При этом в помещениях создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.

«Роснефть» реализует масштабную программу обновления розничных станций, которая направлена на повышение комфорта путешественников, расширение и улучшение предложений в кафе под брендом «Зерно», — говорится в сообщении

В компании считают, что возможности новых АЗК позволили создать условия для наиболее комфортных поездок на дальние расстояния. Так, в этом году в Северо-Западном федеральном округе были обновлены восемь комплексов.