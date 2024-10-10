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Глава «Газпрома» оценил состояние рынка газа в Европе

Глава «Газпрома» Миллер: рынок газа в Европе находится в плохом состоянии

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Сергей Карпухин/Reuters

Газовый рынок в Европе находится в плохом состоянии из-за отсутствия российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, слова которого передает ТАСС.

По его слова, Европа осуществляет целенаправленное разрушение своего спроса на газ. Промышленное производство в Европе упало до минимума за 10 лет без российского газа. Как отметил глава российской компании, высокие цены на газ не позволяют Европе контролировать свои издержки. Кроме того, Миллер заявил, что половина немецких предприятий рассматривает перевод мощностей в другие страны из-за высоких цен на газ.

7 октября директор по исследованиям компании «Имплемента», профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова заявила, что в ближайшие годы стоимость голубого топлива в Европе, вероятно, не достигнет рекордных $3892 за тыс. куб. м, зафиксированных весной 2022 года, но и не опустится до ковидного уровня $100.

На прошлой неделе член Европарламента Том Берендсен рассказал о лазейках, через которые российский СПГ продолжает поступать в ЕС, несмотря на санкции. В третьем квартале 2024 года объем импорта удвоился, и парламентарий призвал закрыть эту лазейку как можно скорее.

Ранее в ЕС заговорили об энергетической бедности граждан.

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