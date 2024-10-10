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В ВАРПЭ рассказали, как в РФ сдерживают цены на рыбу

Зверев: рыбаки в РФ стараются удерживать цены снижением рентабельности рыболовства

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Freepik.com

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что цены на горбушу в России резко увеличились. Его слова передает РИА Новости.

Зверев подчеркнул, что одной из причин роста цен на рыбу является 20-летний минимум по добыче горбуши. В частности, 6 октября было добыто 136 тысяч тонн горбуши, что в 3,5 раза меньше, чем в 2023 году. Тогда из-за рекордных объемов лова рыбы килограмм горбуши стоил 140 рублей.

«Понимаем важность устойчивого потребления рыбы для здоровья россиян и обеспечения разнообразного питания, поэтому максимально стараемся удерживать цены. Рентабельность морского рыболовства за год упала на 11,2 процентных пункта. Это самый высокий темп снижения среди основных отраслей АПК и пищевой промышленности», — пояснил Зверев.

До этого председатель Рыбного союза Александр Панин рассказывал, что красная икра к октябрю выросла в цене на 25%, ближе к Новому году прогнозируется скачок стоимости еще на 10%. Это связано в первую очередь с низким уловом – в этом году рыболовы поймали на 100 тыс. тонн меньше рыбы, чем годом ранее.

Ранее Матвиенко пожаловалась на высокие цены на рыбу в России.

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