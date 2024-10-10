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В России повысят пенсию некоторым гражданам с 1 ноября

Эксперт Рыжих: в ноябре пенсии повысят работникам определенных сфер

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Павел Лисицын/РИА Новости

С 1 ноября в России повысят пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в октябре. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

Эксперт уточнила, что пенсии для работников угольной промышленности и членов летных экипажей увеличат, если их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом, если граждане прекратили работать в этих сферах из-за состояния здоровья, то требуемая выслуга сократится на пять лет, отметила Рыжих.

Граждане, отметившие в октябре 80-летие, с 1 ноября начнут получать доплату к пенсии за возраст, добавила эксперт.

«В 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля. Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16269,76 рубля в месяц», — сказала Рыжих.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что индексация пенсий россиян в 2025 году произойдет в автоматическом режиме, поэтому подавать дополнительные заявления не потребуется. Депутат уточнила, что выплаты изначально планировали повысить на 4,5%.

Ранее в российском регионе захотели лишить доплат к пенсии лиц с двойным гражданством.

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