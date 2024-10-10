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Милей заявил, что Аргентина пока не будет снимать валютные ограничения

FT: в Аргентине считают, что время для снятия валютных ограничений еще не пришло

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Natacha Pisarenko/AP

Правительство Аргентины пока не считает своевременным снимать действующие с 2019 года валютные ограничения. Об этом заявил президент страны Хавьер Милей, его слова приводит издание Financial Times (FT).

«Мы не коммунисты, мы — либертарианцы. В основе этого лежит философский вопрос, состоящий в том, что я не устанавливаю сроки, не мыслю категориями центрального планирования», — пояснил он.

Летом 2024 года министр экономики страны Луис Капуто заявил, что снятие валютных ограничений будет совпадать с завершением второго этапа экономических реформ. Они должны укрепить доверие к экономике страны.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне.

Недавно мэр Ландеты Хуан Доминго Браво заявил, что многие аргентинцы выражают недовольство политикой президента Хавьера Милея, из-за чего президент вряд ли переизберется на второй срок.

Ранее Милей назвал ООН «левиафаном с щупальцами».

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