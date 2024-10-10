Стало известно, кому из россиян предлагают самую низкую зарплату в октябре

Самую низкую среднюю зарплату в России в октябре предлагают дворникам (34,3 тыс. рублей). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Там уточнили, что низкий доход сохраняется у мерчандайзеров (45,7 тыс. рублей), операторов call-центра (43,1 тыс. рублей), воспитателей, нянь (43,1 тыс. рублей), уборщиц, уборщиков (38,9 тыс. рублей).

«В список низкооплачиваемых входят профессии, в которых достаточно широко распространен сменный график или занятость неполный рабочий день. В целом в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда состоит из тех, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации (например, дворники, уборщики, мерчандайзеры, охранники, кассиры, специалисты контактных центров)», — отметила руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, зачастую низкий уровень зарплат — отражение достаточно ровного баланса спроса и предложения в этих профессиях, что не означает именно переизбыток людей в них, а лишь говорит, что кандидатов достаточно и конкурентная борьба за них не такая острая, чтобы работодатели активно использовали зарплатный инструмент в целях привлечения. Выйти из положения могут помочь подработки, работа в несколько смен на своем рабочем месте, уточнила Игнатова.

В октябре 2024 года российские работодатели опубликовали более 267 тыс. вакансий с предлагаемой зарплатой от 400 тыс. рублей. Из них почти 50 тыс. вакансий открыты компаниями в сфере информационных технологий, более чем 25,5 тыс. — в розничной торговле и более 24 тыс. в финансовом секторе. В тройку лидеров по числу открытых позиций с высокой зарплатой вошли Москва (почти 80 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (более 22 тыс.) и Московская область, насчитывающая почти 11 тыс. предложений. Среди высокооплачиваемых вакансий в октябре — врач — стоматолог-ортопед (до 500 тыс. рублей до вычета налогов), врач-хирург (от 540 тыс. рублей на руки), руководитель отдела рекламы и PR в международную компанию (от 550 тыс. рублей на руки), Senior Machine Learning Engineer с окладом от 600 тыс. рублей на руки.

Исследование было проведено в октябре.

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