Официальный курс доллара приблизился к 97 рублям

Центральный банк России установил официальный курс американского доллара на четверг, 10 октября, на уровне 96,95 рубля, евро — 106,42 рубля. Об этом сообщает на сайте регулятора.

Курс доллара находился на уровне выше 97 рублей почти год назад — 20 октября 2023 года. Курс евро поднимался выше 106 рублей впервые с 7 октября 2023 года.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов накануне рассказал «Газете.Ru», что курс доллара может достигнуть уровня 100 рублей до конца года. Эксперт отметил, что достижение долларом трехзначного уровня возможно, но вероятность этого ниже 50%. Он перечислил факторы в поддержку рубля — жесткий курс денежно-кредитной политики Банка России, существенно выросший объем чистых продаж зарубежной валюты в рамках бюджетного правила, нефть Brent по $80 за баррель. Буйволов уточнил, что если санкционное давление будет сосредоточено больше на импорте, рубль может укрепляться. В то же время если рестрикции будут больше касаться ограничений экспорта, это станет фактором более выраженной рублевой слабости.

До этого россиянам рассказали, что курс юаня на Московской бирже в начале октября демонстрировал рост, достигнув максимумов конца октября 2023 года. Основные причины — праздничные выходные в КНР и снижение предложения валюты от экспортеров, что поддерживает спрос на юань.

Ранее россияне возобновили распродажу валюты.