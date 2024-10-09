В Россельхознадзоре назвали разговоры об икре признаком хорошей жизни

В Россельхознадзоре сочли разговоры об икре признаком хорошей жизни в стране.Об этом ТАСС заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

«Стали так хорошо жить, что начали говорить об икре. Да хватает ее. Удивляюсь, какие могут быть проблемы», — заявил Данкверт.

Он отметил, что производство фальсифицированной икры не вырастет, к этому нет предпосылок.

По словам главы ведомства, Россельхознадзор констатирует постепенное снижение производства имитированной и иной фальсифицированной икры.

До этого председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что красная икра — это не товар первой необходимости, поэтому цены на нее формируются только исходя из рыночных механизмов, а если наблюдаемый скачок цен произошел искусственно и обусловлен лишь желанием заработать, то этим будет заниматься ФАС.

Так он прокомментировал сообщения о том, что к предстоящему Новому году красная икра подорожает на 15%.

Ранее в Рыбном союзе назвали главную причину подорожания красной икры.