Назван район Москвы с самым подешевевшим вторичным жильем

Вторичное жилье в некоторых районах Москвы подешевело в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает РБКсо ссылкой на исследование компании «Инком-Недвижимость».

Наибольшее снижение цен зафиксировано в районе Нагатино-Садовники, где стоимость квадратного метра упала на 2,54% до 290,8 тыс. руб. В Покровском-Стрешневе «квадрат» подешевел на 1,31% до 263 тыс. руб., а в Нагорном районе — на 1,23% до 280,7 тыс. руб.

Замыкают пятерку районов с наибольшим снижением цен Донской (минус 1,22%, до 347,3 тыс. руб. за кв. м) и Западное Дегунино (минус 1,21%, до 252,3 тыс. руб. за кв. м).

«Небольшое уменьшение ценовых значений можно объяснить изменением состава экспозиции, ее пополнением лотами с менее высокой средней ценой», — пояснил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

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