Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван район Москвы с самым подешевевшим вторичным жильем

РБК: вторичное жилье в Нагатино-Садовниках подешевело на 2,5%

close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вторичное жилье в некоторых районах Москвы подешевело в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает РБКсо ссылкой на исследование компании «Инком-Недвижимость».

Наибольшее снижение цен зафиксировано в районе Нагатино-Садовники, где стоимость квадратного метра упала на 2,54% до 290,8 тыс. руб. В Покровском-Стрешневе «квадрат» подешевел на 1,31% до 263 тыс. руб., а в Нагорном районе — на 1,23% до 280,7 тыс. руб.

Замыкают пятерку районов с наибольшим снижением цен Донской (минус 1,22%, до 347,3 тыс. руб. за кв. м) и Западное Дегунино (минус 1,21%, до 252,3 тыс. руб. за кв. м).

«Небольшое уменьшение ценовых значений можно объяснить изменением состава экспозиции, ее пополнением лотами с менее высокой средней ценой», — пояснил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Накануне стал известен, район Москвы где больше всего подешевели новостройки.

Ранее в России запланировали изменить систему выдачи льготных ипотечных кредитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами