Крупный банк Сингапура отказался от транзакций с РФ

Сингапурский банк OCBC прекратит обработку всех транзакций, связанных с Россией, с 1 ноября 2024 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, второй по величине кредитор Сингапура уведомил клиентов, включая частных, о новых ограничениях в последние недели. OCBC объяснил свое решение сложностями в управлении регуляторным соответствием.

Ограничения затронут все подразделения OCBC, в том числе его частный банк. Они коснутся личных денежных переводов с участием российских контрагентов, транспортировки товаров, а также поставок или продажи товаров и услуг, связанных с Россией.

Решение OCBC демонстрирует растущую осторожность банков в связи с затянувшимся конфликтом на Украине, вызвавшим новые санкции и усиление контроля. США и Евросоюз продолжают вводить дополнительные санкции в отношении российских организаций и отраслей.

В апреле прошлого года Bank of Cyprus уведомил российских клиентов о предстоящем закрытии их счетов. Среди причин банк указал на налоговое резидентство в России, доходы, получаемые от компаний, попавших под санкции, а также удаленную работу на российские фирмы. Уведомления получили физические лица, оформившие вид на жительство в связи с покупкой недвижимости на Кипре, и даже россияне, находящиеся в стране по туристическим визам.

Ранее крупнейший банк Кипра закрыл счета тысяч россиян.