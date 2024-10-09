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Эксперт объяснил подорожание аренды жилья в России

Брокер Ракута: аренда квартир подорожала из-за дисбаланса спроса и предложения

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Shutterstock

Резкое подорожание съемного жилья в России вызвано дисбалансом спроса и предложения на рынке, отметил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Его слова приводит News.ru.

«Ввиду того, что спрос очень большой, тех предложений, которые есть на рынке, недостаточно. Сами арендодатели, глядя на то, как изменяется цена, повышают арендную плату, — рассуждает он.

Давление на рынок оказывает высокая ключевая ставка, продолжил Ракута. Многие россияне приняли решение отложить покупку собственного жилья из-за невыгодных условий по ипотеке, отметил эксперт.

Сегодня минимальная ипотечная ставка в большинстве российских банков превышает 21% годовых. Позволить себе такой кредит могут только люди, имеющие значительные накопления.

Ранее была названа главная причина проблем с жильем в России.

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