Аналитики считают, что американский газовый рынок ждут перемены

Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует снижение добычи природного газа в стране в 2024 году на фоне рекордного роста спроса. Об этом пишет Reuters.

Согласно краткосрочному энергетическому прогнозу, опубликованному во вторник, потребление газа в США достигнет 90,1 млрд куб. футов в день. EIA ожидает, что в 2025 году добыча газа вырастет до 104,6 млрд куб. футов в день, а потребление снизится до 89,1 млрд куб. футов в день. Прогнозы на 2024 год выше сентябрьских оценок в 103,4 млрд куб. футов в день по добыче и 89,9 млрд по потреблению.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, по прогнозам, достигнет 12,1 млрд куб. футов в 2024 году и 13,8 млрд куб. футов в 2025 году, превысив рекордные 11,9 млрд куб. футов в 2023 году. Ожидается, что добыча угля в США упадет до 510 млн коротких тонн (американская мера веса равная примерно 907,18 кг. — прим. «Газеты.Ru») в 2024 году — самого низкого уровня с 1964 года, и до 484,6 млн тонн в 2025 году — минимума с 1963 года.

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