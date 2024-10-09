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Россия завершает 10-летнюю программу пенсионного софинансирования

«Ведомости»: правительство завершает программу софинансирования пенсий 2014 года

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Павел Лисицын/РИА Новости

Правительство России завершает программу софинансирования пенсионных накоплений граждан, запущенную в 2014 году. Последний транш в размере 551,7 млн руб. будет выделен в 2025 году из средств Фонда национального благосостояния, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

Программа, действовавшая 10 лет, предполагала удвоение государством взносов граждан от 2 тыс. до 12 тыс. руб. в год. Из 15,9 млн присоединившихся россиян только 6,1 млн выполнили условия участия. Всего граждане внесли около 40 млрд руб.

«Проблема в том, что сначала в программу записались миллионы, а в 2022 году взносы сделали меньше 180 тыс. человек», — отметил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

С 2024 года правительство предлагает новый механизм — программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она предусматривает софинансирование взносов государством в зависимости от дохода гражданина, а также налоговый вычет. По состоянию на 20 сентября в рамках ПДС привлечено 75 млрд руб. по 1,3 млн заключенным договорам.

Ранее в Госдуме рассказали , как будет происходить индексация пенсий россиян в 2025 году.

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