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Российские производители начали адаптироваться к неурожаю кофе

«Милфудс»: россияне не заметят неурожай кофе в следующем году

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Depositphotos

Россияне вряд ли заметят дефицит кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году, заявил менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» Павел Майоров. Его слова приводит РИА Новости.

«Скорее произойдет корректировка стоимости, некоторое изменение ассортимента в магазинах, перераспределение предложения внутри категории», — рассуждает эксперт.

По словам Майорова, отечественные производители сейчас адаптируются к новым условиям и стараются обеспечить устойчивые поставки продукции.

Рост цен на натуральный кофе в России по итогам текущего года прогнозируется на уровне 25-40%. Причина такого резкого подорожания — неурожай в Бразилии. Страна является крупнейшим производителем и экспортером кофе в мире.

Ранее россияне раскрыли, зачем пьют кофе.

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