Курировавший разработку Cybertruck топ-менеджер Tesla перешел в другую компанию

Топ-менеджер Tesla Дэниел Хо покинул корпорацию и перешел в компанию Waymo. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания Waymo занимается разработкой и выпуском беспилотных автомобилей. В Tesla Хо курировал разработку и выпуск машин Model Y и Cybertruck, а также занимался запуском новых заводов корпорации в Берлине и Техасе.

Как отмечают источники TechCrunch, Хо перешел к конкуренту Tesla в преддверии презентации роботакси, которая должна состояться 10 октября. По словам инсайдеров, он был крайне важным специалистом в компании и подчинялся непосредственно главе компании Илону Маску.

4 октября агентство Reuters сообщало о пятой с начала 2024 года отзывной компании Tesla по устранению дефектов в пикапах Cybertruck. Уточнялось, что отзыв 27 тысяч авто объявлен из-за задержки передачи изображения с камеры заднего вида, что ухудшает видимость для водителя и может привести к столкновению. Для решения проблемы производитель обновит программное обеспечение автомобилей.

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