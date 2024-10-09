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Россиян ждет дефицит марокканских мандаринов на Новый год

«Парламентская газета»: россияне рискуют остаться без «клементинов» на Новый год

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Depositphotos

Поставки мандаринов из Марокко в текущем году практически прекратились из-за сложной политической ситуации и санкций. Об этом заявила представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах, Ирина Козий, пишет «Парламентская газета».

«Это были так любимые россиянами «клементины», — объяснила Козий и заметила, что с ноября по январь приходится около половины всего годового потребления мандаринов.

Эксперт обратила внимание на то, что цены на мандарины сезонно снижались, но в 2024 году картина будет несколько иная.

«Фрукты дорожают, и покупатели начинают от них отказываться. То же происходило в прошлом сезоне с бананами и яблоками, когда из-за повышения цен их потребление в стране сократилось, причем довольно серьезно», — подытожила Козий.

Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич добавил, что за 2024 год цена на мандарины возросла примерно на 7-10% из-за колебаний курса рубля, и некоторые поставщики могут добавить в итоговую стоимость фруктов логистику.

При этом он подчеркнул, что итоговая стоимость мандаринов на полке формируется не только под влиянием закупочной цены и логистики, а в большей мере из-за ценовой политики ретейла.

До этого сообщалось, что цены на красную икру в России к октябрю 2024 года выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, и к Новому году они могут подняться еще на 10%. Основной причиной подорожания называют невысокий улов и повышенный спрос на фоне неудачного сезона.

Ранее в мире зафиксировали самый быстрый рост стоимости продуктов за 1,5 года.

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