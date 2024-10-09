В Белгородской области агробизнес может получить отсрочку по уплате налогов

Министерство финансов России предложило ввести на год отсрочку по уплате некоторых налогов для агропромышленного комплекса Белгородской области. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает закрепить право на отсрочку по уплате налогов с последующей рассрочкой. В случае одобрения постановления этим правом смогут воспользоваться те предприниматели, которые занимаются сельским и лесным хозяйством, охотой и рыболовством, потребительским рынком, производят напитки, продукты или складируют зерно.

Чтобы претендовать на такую отсрочку, представителями агробизнеса необходимо следовать двум критериям: им причинен ущерб из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины или терактов, они находятся в зоне риска таких обстрелов и терактов, а доходы упали на 30% в течение периода проведения специальной военной операции.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны украинских военных. В городах и селах региона в таких ситуациях объявляют ракетную опасность, зачастую по несколько раз в день. Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о решении закрыть на въезд и начать отселение жителей приграничных сел Петровка и Соловьевка.

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