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Стало известно, в каком городе легче всего построить карьеру

Москва стала лидером среди городов, где легче всего построить карьеру

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ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (83%) опрошенных россиян уверены, что легче всего построить карьеру или найти подработку в Москве. На втором месте (45%) — Санкт-Петербург, а на третьем (13% респондентов) — Казань. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Далее следует Екатеринбург с 12%. Новосибирск и Владивосток получили 8 и 6% голосов соответственно. Тюмень (5%) и Нижний Новгород (4%) также упоминаются как места с карьерными возможностями. Краснодар и Красноярск набрали по 4% голосов, в то время как Хабаровск, Воронеж, Волгоград, Иркутск и Ростов-на-Дону получили по 2%.

По 1% респондентов отметили Омск, Самару, Махачкалу, Астрахань и Уфу. 11% опрошенных, которые выбрали другие варианты, указали, что везде можно построить карьеру, и все зависит от навыков людей.

65% опрошенных россиян отметили, что карьерным возможностям в городе способствуют офисы крупных компаний. Высокий уровень зарплат в вакансиях стал важным аргументом для 59% респондентов, а 55% указали на большой бизнес-потенциал города как на привлекательный аспект.

42% участников опроса считают, что в вышеуказанных городах можно быстро найти подработку, а 41% отметили хороший уровень жизни. Множество проектов и возможностей для дополнительного заработка привлекли внимание 36% опрошенных, в то время как динамичный ритм жизни оказался значимым для 30% россиян. Наличие торговых предприятий, где можно хорошо заработать, также было упомянуто 21% участников исследований. 7% респондентов выбрали другие варианты, например, больше рабочих мест.

В прошлом году топ-3 лидеров рейтинга немного отличался. В 2023 году большинство респондентов отметили, что строить карьеру проще в Москве (70% опрошенных), Санкт-Петербурге (43%) и Екатеринбурге (14%).

В опросе приняли участие более 3 500 россиян из всех регионов страны.

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