Россияне стали чаще покупать сапборды и велотренажеры

Продажи спорттоваров в России за год выросли на 17%. Средний чек на них повысился на 11%, до 5110 рублей в январе — сентябре 2024 года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

Спортинвентарь для домашних тренировок покупали в среднем за 1320 рублей, что на 10% выше уровня прошлого года. Продажи выросли на 23%.

Россияне также приобретали тренажеры для силовых упражнений, велотренажеры, сноуборды и сапборды. Дороже всего из этого списка обходятся тренажеры для силовых упражнений — средний чек в 2024 году достиг 37 680 рублей (+10% за год). Продажи выросли на 17%. Дешевле всего из перечня стоят велотренажеры. Средний чек в 2024 году достиг 6 850 руб, что на 12% выше уровня прошлого года. Продажи увеличились на 15%.

«С ростом потребительской уверенности россияне активнее взялись и за покупки в сегменте ЗОЖ и спорта. Популяризация wellness-направлений, йоги и других фитнес-сегментов стимулирует покупки мелкого спортинвентаря для домашних тренировок. Раннее лето 2024 года, развитие внутреннего туризма, а также позитивный пользовательский опыт самостоятельных путешествий последних лет драйвят продажи товаров для активного отдыха, таких как сапборды», — отметил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Он добавил, что стало больше локаций с инфраструктурой для зимнего отдыха, а также потребителей, заранее планирующих отпуск, что в свою очередь способствует покупке зимней спортивной экипировки и инвентаря.

Исследование было проведено в октябре.

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