Россиянам рассказали, как правильно просить о повышении зарплаты

Запрос повышения зарплаты — это важный шаг в карьере, который требует тщательной подготовки и уверенности. Как правило, рекомендуется ждать от одного года до двух лет после последнего повышения или начала работы в компании, рассказала «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

«Этот срок позволяет вам продемонстрировать свои достижения и вклад в развитие компании. Однако, если вы получили новые обязанности или значительно улучшили свои результаты, можно рассмотреть возможность запроса повышения и раньше», — уверена эксперт.

При подготовке к разговору с руководством Семеренко рекомендовала подготовить список своих достижений за последний год. Укажите конкретные примеры, успешные проекты или другие значимые результаты, посоветовала эксперт. Она добавила, что важно провести анализ рынка — исследовать средние зарплаты на аналогичных позициях в вашей отрасли и регионе.

Если ваши обязанности увеличились или изменились за последнее время, обязательно упомяните об этом, сказала Семеренко. Также, если у вас есть положительные отзывы от коллег или руководства, используйте их как дополнительное подтверждение вашей ценности для компании, уточнила эксперт.

По мнению специалиста, важно запланировать встречу в спокойной обстановке, чтобы руководителя не отвлекали другие дела. Когда вы будете готовы делать запрос, сформулируйте его четко и уверенно. Например: «Я хотел бы обсудить возможность повышения моей зарплаты на 20%, учитывая мои достижения и текущие рыночные условия», рекомендовала Семеренко.

Лучшим временем для запроса о повышении зарплаты эксперт назвала конец финансового года или начало нового, когда компании пересматривают бюджет. Семеренко призвала избегать периодов кризисов или сокращений в компании: в такое время работодатели, как правило, не готовы рассматривать подобные запросы.

Семеренко не исключила, что работодатель может предложить альтернативные варианты или другие временные рамки для повышения. По словам эксперта, важно быть готовым к компромиссу: если повышение не будет возможно сразу, стоит обсудить другие формы вознаграждения (например, дополнительные дни отпуска, обучение или другие бонусы).

По данным опроса HR-холдинга Ventra и CRM-системы для управления бизнесом «Мегаплан», каждый пятый россиянин (20%) получает повышение раз в один-два года. Почти столько же (19%) респондентов никогда не продвигались по карьерной лестнице и такое же количество опрошенных не делали этого уже более пяти лет.

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