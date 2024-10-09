В Москве подорожали квартиры в небоскребах

За прошедший год средняя цена квадратного метра в небоскребах (от 100 метров или с 30-го этажа и выше) выросла на 12%, до 521 тыс. рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставила директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Массовое жилье высотных новостроек прибавило в цене 1% (средняя цена квадратного метра достигла 347 тыс. рублей), квартиры бизнес-класса — 12% (500 тыс. рублей за кв. м). В премиум-сегменте средняя цена выросла на 7%, до 783 тыс. рублей за кв. м.

Предложение квартир в высотных новостройках за год повысилось на 14%. С января по сентябрь 2024 года было заключено 3,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир и апартаментов на высоте более 100 метров, тогда как в аналогичный период 2023 года таких сделок было 2,6 тыс. Таким образом, спрос на высотные объекты в массовых, бизнес- и премиум-новостройках вырос на 27% за год.

«За последние пять лет средняя высота новостроек в Москве выросла с 20,3 до 28,7 этажа, то есть на 41,4%. Кроме того, в мегаполисе стартовало строительство восьмого сверхвысокого небоскреба высотой более 300 м. Рост предложения высотного жилья в столице — это закономерный тренд, обусловленный, в частности, ограниченностью земельных ресурсов, стремлением девелоперов эффективно использовать участки, повышенным спросом на видовые лоты», — пояснила Бардина.

Исследование было проведено в октябре.

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