Латвийские банки обложат налогом ради обороны страны

Правительство Латвии одобрило введение налога на прибыль финансового сектора сроком на три года для увеличения расходов на оборону. Об этом пишет Bloomberg.

По данным ведомства, новый налог, направленный на чистый процентный доход банков, как ожидается, принесет в бюджет €93 млн в 2025 году и по €85 млн ежегодно в последующие два года. При этом финансовые учреждения, увеличивающие кредитование, смогут снизить налоговую нагрузку.

«Этот закон поможет найти дополнительные ресурсы для обеспечения фискальных потребностей государства в сфере национальной безопасности», — заявил министр финансов Латвии Арвилс Асераденс после заседания правительства.

Латвия увеличивает оборонные расходы с начала военных действий в Украине в 2022 году. Страна поставляет оружие Киеву и активно выступает за ужесточение санкций против Москвы.

Для вступления в силу законопроект о так называемом «взносе солидарности» должен быть одобрен парламентом и подписан президентом Эдгарсом Ринкевичсом.

В середине сентября стало известно, что Украина может столкнуться с новым повышением налогов в 2025 году. По информации Минфина, программа МВФ предусматривает такую меру в случае существенных изменений в бюджете. Повышение может коснуться НДС и налогов на банки. Реализация этих мер планируется с начала октября.

Ранее на Украине призвали поднять военный налог.