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«Лаборатория Касперского» начала сокращать деятельность в Британии

«Лаборатория Касперского» начала сокращать деятельность офиса в Великобритании

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Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» начала сокращать работу своего локального офиса в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе компании подчеркнули, что сокращение работы своего офиса планируют производить из-за переориентировки бизнеса в Соединенном Королевстве на партнерский канал.

8 октября в связи с недавним решением Google об удалении приложений «Лаборатории Касперского» из официального магазина Google Play, компания предложила пользователям альтернативные способы загрузки своих продуктов для защиты устройств на базе Android.

В июле сообщалось, что российская IT-компания «Лаборатория Касперского» сокращает присутствие в США.

Там подчеркнули, что приняли «печальное и трудное» решение прекратить активную работу в стране после тщательного изучения последствий законодательных требований США. Снижение интенсивности работы в США связали с отсутствием перспектив для ведения бизнеса.

До этого сообщалось, что из-за санкций «Лаборатория Касперского» может терять $100 млн в год.

Ранее в «Лаборатории Касперского» отреагировали на внесение в список санкций США.

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