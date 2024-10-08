Экспортеры России сократили продажу валюты на 30%

Продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами России в сентябре снизились на 30% по сравнению с августом — до $8,3 млрд. Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.

По данным ЦБ РФ, в августе объем продаж валюты экспортерами составлял $11,9 млрд. Регулятор связывает снижение с изменением структуры расчетов по экспорту, в которой увеличилась доля рублевых платежей.

«Спрос на рубль со стороны иностранных покупателей российской продукции формировал зеркальное предложение иностранной валюты, что нашло отражение в повышении ее продаж на внутреннем рынке со стороны российских банков», — отмечается в сообщении Банка России.

Отношение чистых продаж валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июле 2024 года составило 83%, снизившись на 33 процентных пункта по сравнению с июнем того же года (116%).

Физические лица в сентябре впервые с августа 2023 года перешли от покупок иностранной валюты к продажам, реализовав ее на 55 млрд рублей. Для сравнения, в августе 2024 года граждане продали валюту на 6,7 млрд рублей, а в сентябре прошлого года, напротив, купили на 56,8 млрд рублей.

Ранее в Турции рассказали об угрозах США в отключении страны от SWIFT.