Суд решил колбасный спор между заводами «Черкизово» и «Царицыно»

Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между двумя производителями мясных изделий — «Черкизово» и «Царицыно». Подробности приводит «Коммерсантъ».

«Черкизово» в мае этого года подал в суд на «Царицыно» по причине использования конкурентом названия «Губернская» для колбасы. Истцы пытались взыскать с ответчиков около 549 млн рублей.

В итоге стороны достигли мирового соглашения, условия которого на данный момент неизвестны. Их огласят после публикации определения суда.

До этого входящий в группу «Черкизово» московский «Агропромышленный комплекс «Михайловский» выиграл аукцион по продаже активов группы компаний «Русское зерно» в Башкирии и купил предприятие по начальной цене — 6,37 млрд руб.

Позже сообщалось, что компания готова поставлять в Африку сосиски и наггетсы.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян начинают свое утро с колбасы.