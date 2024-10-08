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Суд решил колбасный спор между заводами «Черкизово» и «Царицыно»

«Черкизово» и «Царицыно» уладили в суде спор о названии колбасы «Губернская»

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между двумя производителями мясных изделий — «Черкизово» и «Царицыно». Подробности приводит «Коммерсантъ».

«Черкизово» в мае этого года подал в суд на «Царицыно» по причине использования конкурентом названия «Губернская» для колбасы. Истцы пытались взыскать с ответчиков около 549 млн рублей.

В итоге стороны достигли мирового соглашения, условия которого на данный момент неизвестны. Их огласят после публикации определения суда.

До этого входящий в группу «Черкизово» московский «Агропромышленный комплекс «Михайловский» выиграл аукцион по продаже активов группы компаний «Русское зерно» в Башкирии и купил предприятие по начальной цене — 6,37 млрд руб.

Позже сообщалось, что компания готова поставлять в Африку сосиски и наггетсы.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян начинают свое утро с колбасы.

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