Размер среднего ипотечного кредита в России обновил максимум

Средний размер ипотечного кредита в сентябре достиг рекордных 4,81 млн рублей, увеличившись на 4% относительно августа и на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG.

Опрошенные банки подтвердили эту тенденцию. В ВТБ средняя сумма ипотечной сделки в сентябре составила 5,22 млн рублей, показав рост на 4% к августу, хотя и снизившись на 3% в годовом выражении.

«Средний чек на новостройки в нашем банке достиг 5,98 млн рублей, а на вторичное жилье – 4,22 млн рублей», — говориться в материале.

«В «Абсолют банке» средняя сумма ипотечного кредита в сентябре 2024 года равнялась 4,8 млн рублей. При этом на новостройки она достигла 7 млн рублей, а на вторичное жилье – 4 млн рублей», —отметил заместитель председателя правления Антон Павлов. Он объяснил разницу действием высоких ставок по рыночным программам, из-за которых величина ежемесячного платежа ограничивает доступную сумму кредитования.

Павлов добавил, что клиенты стараются минимизировать долговую нагрузку и стремятся внести большую часть оплаты за недвижимость из собственных средств. Представитель банка «Санкт-Петербург» указал на наличие льготных программ кредитования под сниженную ставку на первичном рынке, поэтому ежемесячные платежи ниже, а увеличенная сумма кредита доступнее.

До этого глава девелопера «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что многие проблемы рынка недвижимости в России можно было избежать, если бы льготные ипотечные программы отменили еще три года назад. По его мнению, господдержка лишь способствовала росту цен на жилье и снижению эффективности в отрасли.

Ранее был назван район Москвы где больше всего подешевели новостройки.