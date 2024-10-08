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В России могут ограничить экспорт дизельного топлива

Власти РФ рассматривают запрет на вывоз дизеля из страны

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Российские ведомства и нефтяные компании обсуждают меры по ограничению экспорта дизельного топлива для стабилизации цен на зимние сорта. Об этом ТАСС сообщили два источника в отрасли.

По информации собеседников агентства, Минэнерго и нефтяники опасаются от дальнейшего роста цен на бирже. На совещании у вице-премьера Александра Новака вновь подняли вопрос об ограничении «серого экспорта».

Один из источников отметил, что звучала идея полного запрета экспорта дизельного топлива, но Минэнерго выступает против. Также обсуждается увеличение заградительной пошлины на экспорт дизеля для непроизводителей, которая сейчас составляет 50 тыс. руб. за тонну.

«Временный запрет экспорта топлива непроизводителями, действительно, возможен, если цены будут и дальше расти на бирже. Ограничение может быть введено до Нового года, пока рынок не стабилизуется», — сказал зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

До этого стало известно, что правительство проконтролирует переход с летнего на зимнее дизельное топливо.

Ранее Россия нарастила нефтяные доходы вопреки падению цен на нефть.

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