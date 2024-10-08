Путин ожидает рекордных показателей товарооборота РФ и Армении

В настоящее время товарооборот России и Армении развивается энергично, благодаря чему по итогам года он может достигнуть рекордных показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, передает сайт Кремля.

Глава государства обратил внимание, что по итогам 2023 года товарооборот между странами составил $7,4 млрд. При этом за первое полугодие 2024 года показатель достиг отметки в свыше $8,3 млрд.

«Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14–16 миллиардов долларов. Это рекордный показатель», — сказал Путин.

Также в рамках встречи с Пашиняном Путин заявил, что ждет его в Казани на саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября. Российский лидер отметил, что на мероприятии ожидается «много контактов». Армянский премьер ответил словами «спасибо большое».

Премьер-министр назвал активным политический диалог между Ереваном и Москвой в течение последних месяцев. Пашинян напомнил, что вице-премьер РФ Алексей Оверчук посещал Армению с рабочим визитом.

Ранее премьер Армении прокатился по Москве на велосипеде в день встречи Путина с Алиевым.