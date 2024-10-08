Россияне возобновили распродажу валюты

После более чем годичного перерыва граждане РФ снова стали нетто-продавцами иностранной валюты на биржевом и банковском рынках. Об этом пишет Банк России в сентябрьском «Обзоре рисков финансовых рынков».

«В сентябре 2024 года россияне, взаимодействуя с банковским сектором и биржевыми площадками, реализовали больше валютных активов, нежели приобрели. Чистый объем проданной ими иностранной валюты составил 55 млрд рублей, говорится в обзоре.

Последний раз граждане выступали нетто-продавцами валюты в августе 2023 года, реализовав на 6,7 млрд рублей больше, чем купили. Затем на протяжении 13 месяцев они демонстрировали обратную тенденцию, наращивая свои валютные сбережения. Пик чистых покупок пришелся на декабрь 2023 года, когда был зафиксирован приток иностранной валюты в объеме 208,8 млрд рублей.

Вместе с тем, в сентябре 2024 года экспортеры сократили чистые продажи валютной выручки на 30% относительно августа — до $8,3 млрд. Регулятор связывает это с растущей долей расчетов в рублях при осуществлении внешнеторговых операций.

До этого россиянам рассказали, что курс юаня на Московской бирже в начале октября демонстрировал рост, достигнув максимумов конца октября 2023 года. Основные причины — праздничные выходные в КНР и снижение предложения валюты от экспортеров, что поддерживает спрос на юань.

Ранее эксперт допустил доллар по 100 рублей до конца года.