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В Венгрии высказались о заморозке зарубежных активов РФ на три года

Минфин Венгрии не поддержал переход к заморозке активов РФ в ЕС на три года

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Global Look Press

Правительство Венгрии не поддерживает решение Евросоюза о переходе к заморозке российских активов в ЕС на три года вместо нынешних шести месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу венгерского минфина Михая Варга.

Во время пресс-конференции по итогам встречи министров экономики и финансов стран — членов Евросоюза у министра спросили, снял ли Будапешт свое вето на изменение системы продления заморозки российских активов.

«Сегодня была отличная дискуссия. Я верю, что это решение может быть принято не раньше выборов в США», — сказал Варг.

О поддержке данного решения 16 сентября сообщила газета Politico. По ее данным, представители стран-членов Евросоюза и Еврокомиссии обсуждали не только вариант с заморозкой активов на 36 месяцев. Брюссель также рассматривал вариант заморозить активы РФ сразу на пять лет и проводить анализ соответствующего решения каждый год.

Ранее в Нидерландах разблокировали часть замороженных российских активов.

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