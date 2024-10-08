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В России спрогнозировали резкое снижение ввоза легковушек

РБК: российские власти спрогнозировали снижение импорта легковушек с 2025 года

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Илья Наймушин/РИА Новости

Российские власти спрогнозировали снижение импорта легковых автомобилей со следующего года. Об этом сообщает РБК.

Источник ссылается на сопроводительные материалы к проекту федерального бюджета на 2025–2027 годы.

Из документов следует, что объемы ввоза легковушек в страну в 2025 году составят 1,085 миллиона единиц. На следующий год их число уменьшится до 916 тысяч единиц, в 2027 году их число вновь уменьшится — до 776 тысяч.

Одной из основных причин такой динамики является резкое увеличение утилизационного сбора.

Сообщалось также, что правительство РФ разрабатывает меры по борьбе с так называемым «ложным транзитом». Речь идет о крупном канале серого импорта, благодаря которому поставщики избегают уплаты НДС в размере 10-20%.

Отмечается, что бюджет Российской Федерации недополучает миллиарды рублей из-за нелегальной и контрафактной продукции. Так, по итогам 2023 года РФ лишилась 130 млрд рублей из-за незаконных продаж сигарет.

Ранее Европа резко нарастила поставки лекарств в Россию.

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