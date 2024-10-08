Samsung извинилась перед инвесторами за то, что «сбилась с пути»

Южнокорейский IT-гигант Samsung извинился перед своими инвесторами за разочаровывающие результаты. Компания признала, что столкнулась с потенциальным кризисом из-за того, что в какой-то момент «сбилась с пути», пишет Blomberg.

Во вторник Samsung сообщила о меньшем, чем прогнозировалось, росте предварительной операционной прибыли до примерно 9,1 трлн вон ($6,8 млрд) за третий квартал. Выручка также выросла меньше, чем ожидалось, до 79 трлн вон ($59 млрд).

Кроме того, у Samsung возникли задержки с поставкой ключевого типа чипа, используемого с процессорами Nvidia для обучения ИИ. В результате компания уступила лидерство на соответствующем сегменте рынка SK Hynix.

С начала года стоимость ценных бумаг Samsung упала более чем на 20%.

До этого сообщалось, что российский бизнес могут заставить платить сбор за использование зарубежного ПО.

Ранее стало известно о планах TSMC и Samsung построить заводы в ОАЭ на $100 млрд.