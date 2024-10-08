В России изменят систему выдачи льготных ипотек

ДОМ.РФ и Минфин России разрабатывают новый механизм распределения лимитов на выдачу льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова, передает ТАСС.

«В настоящий момент ДОМ.РФ совместно с Минфином России прорабатывает возможные изменения в механизме распределения лимитов с 2025 года», — заявила Некрасова.

Сейчас квоты на льготные ипотечные программы определяются решением правительства и распределяются между банками. По данным ДОМ.РФ, текущая общая квота по семейной ипотеке составляет 5,9 трлн рублей, по IT-ипотеке — 750 млрд рублей, по дальневосточной и арктической — 1,4 трлн рублей.

На 26 сентября лимит по семейной ипотеке был израсходован на 82,6%, по IT-ипотеке — на 85,8%, по арктической и дальневосточной — на 36,9%.

Некрасова отметила, что перераспределение квот возможно, когда один из банков исчерпал свой лимит досрочно или новый банк подал заявку на участие в программе. В этом случае кредитные организации с оставшейся свободной квотой вынуждены предоставить ее часть.

В 2023-2024 годах банки РФ неоднократно приостанавливали выдачу кредитов по семейной, IT-ипотеке, а также по сельской ипотеке из-за исчерпания выделенных лимитов и необходимости перераспределения оставшихся квот.

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