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Стало известно, какие электромобили чаще покупают россияне

«Автостат»: каждый третий электромобиль в России оказался японским

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Каждый третий зарегистрированный в России электромобиль оказался японским. Об этом свидетельствуют данные «Автостата».

По состоянию на 1 июля в РФ насчитывалось 16,9 тыс. электромобилей японских брендов, что составляет 33,3% от их общего числа в стране.

На втором месте оказались «китайцы» с долей рынка 27,2%. К началу июля в России было зарегистрировано 13,8 тыс. электромобилей из Китая. Далее идут «немцы» с 14,7% рынка и 7,4 тыс. машин.

В пятерку также вошли «американцы» с долей 13,4% парка (6,8 тыс. штук). Топ-5 замыкают электромобили российских брендов. Их доля составила 8,6% (4,4 тыс. штук).

Наиболее популярными марками являются Nissan (Япония), Zeekr (Китай), Volkswagen и Audi (Германия), Tesla (США), а также Evolute и «Москвич» (Россия).

На прошлой неделе страны Евросоюза поддержали введение пошлин на электромобили из КНР.

Ранее Китай ввел ответные пошлины против ЕС.

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