Аналитики предсказали резкий скачок цен на услуги такси

Средний чек на такси летом 2024 года составил 592 рубля, что на 11% выше показателя прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные от аналитического центра «Чек Индекс».

В Москве этот показатель достиг 803 рублей, увеличившись на 10%. Количество поездок также выросло — на 5% по России и на 7% в столице.

Рост цен на такси наблюдается и в сентябре. Средний чек по стране составил 598 рублей (+12% к 2023 году), а в Москве — 821 рубль (+11%). По данным Росстата, стоимость проезда в такси за 1 км в августе 2024 года была на 17% выше, чем годом ранее.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на такси до конца года. Основными причинами называют дефицит водителей, увеличение стоимости автомобилей, их содержания и обслуживания.

С начала года цена на перевозки в такси выросла на 30%. До конца года ожидается еще 30-процентный рост. То есть по итогам 2024 года стоимость такси в целом может вырасти на 60% по сравнению с показателем 2023 года, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин согласился с этим прогнозом, отметив, что даже при оптимистичном сценарии цены вырастут как минимум на 15%. По его словам, для рентабельной работы классическому таксопарку необходим тариф от 70 рублей за километр, что в два раза больше текущих показателей.

До этого стало известно, что в России готовят меры для борьбы с нелегальными мигрантами в таксопарках.

Ранее в Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников.