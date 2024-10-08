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В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии в конце года

Депутат Бессараб назвала идею выплачивать 13-ю пенсию в конце года популистской

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Александр Кряжев/РИА Новости

Идея выплачивать россиянам 13-ю пенсию в конце года выглядит популистской. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий обратила внимание, что пенсия формируется из ежемесячных страховых взносов.

«С учетом того, что мы зачастую не получаем 13-ю зарплату, мы не платим 13-ые страховые взносы, достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд», — сказала Бессараб.

Депутат сравнила бюджет России с бюджетом отдельной семьи. По ее словам, для реализации подобных инициатив авторам нужно предусмотреть, из каких статей расходов следует выделить средства.

С инициативой выплаты 13-й пенсии 8 октября выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его обращение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее стало известно, что в России с 1 января проиндексируют пенсии.

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