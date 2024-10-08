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Китай ввел ответные пошлины против ЕС

Китай ввел пошлины на европейский бренди в ответ на действия ЕС

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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Китая установило пошлины на европейский бренди в размере 30,6–39%. Такое решение стало ответом Пекина на введение пошлин ЕС на импорт электромобилей из КНР. Об этом пишет ABC News.

Пошлины на бренди являются временными, уточняет издание. Начиная с пятницы, 11 октября, импортеры обязаны вносить депозит на сумму пошлины в китайскую таможенную службу.

Такой шаг потенциально дает китайским переговорщикам рычаги влияния в переговорах с Евросоюзом о снижении или отмене пошлин на китайские электромобили. Речь идет о повышении тарифов на импорт электрокаров из КНР до 45% уже с 31 октября на следующие пять лет. В Еврокомиссии считают, что пошлины необходимы для «честной конкуренции» на рынке.

До этого в Венгрии заявили, что ЕС движется к экономической холодной войне с Китаем.

Ранее Европу призвали к экономическим реформам.

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