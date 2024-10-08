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В Германии зафиксировали рекордный рост промпроизводства

Destatis: рост промпроизводства в ФРГ в августе стал максимальным с 2021 года

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Depositphotos

Объем промышленного производства в Германии по итогам августа вырос на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордное повышение с октября 2021 года. Об этом сообщает Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Показатель оказался значительно выше прогнозов. Аналитики ожидали прироста в среднем на 0,8%.

В последний месяц лета в ФРГ значительно подскочило производство автомобилей и автозапчастей — на 19,3% месяц к месяцу после снижения на 8,2% в июле. Производство потребительских товаров осталось без изменений.

В начале октября льняная мануфактура в Костроме объявила о закрытии. Производство вынуждено было остановить работу из-за нерентабельности после ухода Zara Home и IKEA. В конце XIX века предприятие считалось крупнейшим производством льняных изделий в Европе.

Ранее министр оценил промышленность новых российских регионов.

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