Объем промышленного производства в Германии по итогам августа вырос на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордное повышение с октября 2021 года. Об этом сообщает Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Показатель оказался значительно выше прогнозов. Аналитики ожидали прироста в среднем на 0,8%.

В последний месяц лета в ФРГ значительно подскочило производство автомобилей и автозапчастей — на 19,3% месяц к месяцу после снижения на 8,2% в июле. Производство потребительских товаров осталось без изменений.

В начале октября льняная мануфактура в Костроме объявила о закрытии. Производство вынуждено было остановить работу из-за нерентабельности после ухода Zara Home и IKEA. В конце XIX века предприятие считалось крупнейшим производством льняных изделий в Европе.

Ранее министр оценил промышленность новых российских регионов.