Эксперт допустил доллар по 100 рублей до конца года

Курс доллара может достигнуть уровня 100 рублей до конца года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Достижение долларом трехзначного уровня возможно, но вероятность этого ниже 50%. С одной стороны, от психологической отметки 100 рублей за доллар курс сейчас отделяет всего несколько рублей. Резкий геополитический негатив, сильная коррекция в сырье – и планка может не устоять. С другой стороны, технически инвалюты перегреты, и в ближайшей перспективе можно скорее ожидать нисходящей коррекции в юане, долларе и евро», — пояснил Буйволов.

Он перечислил факторы в поддержку рубля — жесткий курс денежно-кредитной политики Банка России, существенно выросший объем чистых продаж зарубежной валюты в рамках бюджетного правила, нефть Brent по $80 за баррель.

Буйволов уточнил, что если санкционное давление будет сосредоточено больше на импорте, рубль может укрепляться. В то же время если рестрикции будут больше касаться ограничений экспорта, это станет фактором более выраженной рублевой слабости. По словам эксперта, девальвация способствует ускорению инфляции, в чем ЦБ, очевидно, не заинтересован.

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8 октября доллар стоит 96,19 рубля на внебиржевом рынке.

Ранее эксперт объяснил падение рубля к юаню до минимумов прошлого года.