Россиянам объяснили выгоду жилищно-накопительных вкладов

Жилищно-накопительные вклады не решат проблему с высокими ценами на квартиры в России, однако помогут россиянам накопить на жилье. Об этом kp.ru рассказал кандидат экономических наук, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев.

Он уточнил, что такие вклады можно открыть на более длинный срок, чем обычные, поэтому банки предлагают по ним повышенный процент.

«А гражданин более уверенными темпами копит на первоначальный взнос. И если вы берете ипотеку в том банке, где открыли такой счет, вам по ней предложат лучшие условия — поскольку вы уже долгосрочный клиент этого банка», — сказал эксперт.

Беляев добавил, что государство также заинтересовано в том, чтобы привлекать в банки долгосрочные денежные ресурсы, которые можно будет использовать для долгосрочного кредитования экономики.

6 октября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что новый документ о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце текущего года и вступит в силу весной 2025 года. Ожидается, что они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли открывать вклад на три года.