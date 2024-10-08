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В России подскочил спрос на строителей

ТАСС: число вакансий в строительстве за год выросло в 1,5 раза

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Илья Питалев/РИА Новости

Спрос работодателей на специалистов в сфере строительства по итогам третьего квартала взлетел на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Авито работа».

Лидером по приросту числа вакансий за июль — сентябрь стали бетонщики. Количество открытых предложений подскочило на 104%. Средняя зарплата достигла 118,7 тыс. рублей в месяц при полной занятости.

Второе место заняла профессия фасадчика. Спрос на этих специалистов за период вырос на 94%, среднее зарплатное предложение составило 136,3 тыс. рублей.

Топ-3 замыкают каменщики. Число вакансий за третий квартал выросло на 92% год к году, а средняя зарплата составила 125,7 тыс. рублей.

Самой высокооплачиваемой профессией среди специалистов в сфере строительства сегодня является промышленный альпинист. В среднем им предлагают зарплату порядка 150 тыс. рублей в месяц.

Между тем в РФ вырос дефицит мигрантов на фоне ужесточения законодательства. Более половины российских компаний, которые используют труд мигрантов, не могут нанять иностранных работников в достаточном количестве.

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