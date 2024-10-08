В России резко выросло производство игристого

Российские производители алкоголя за январь — сентябрь нарастили выпуск игристых вин на 27,6% в годовом выражении, до 11,15 млн декалитров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство виноградных вин за период выросло на 8% и достигло 24 млн декалитров. Выпуск водки по итогам девяти месяцев увеличился на 1,6%, до 55,74 млн декалитров, коньяка — на 16,9%, до 6,9 млн декалитров.

Между тем производство слабоалкогольной продукции в России с начала года рухнуло на 40,5% и составило 9,3 млн декалитров.

Всего в январе — сентябре в стране было произведено 132,8 млн декалитров алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Показатель на 0,6% превышает значение за аналогичный период 2023 года.

Лидером по приросту продаж на российском рынке алкоголя в этом году стал ром. Его натуральные продажи за первые семь месяцев взлетели на 21,8%.

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