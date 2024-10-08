Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали, что дефицита красной икры не будет

Рыбный союз: дефицита красной икры не будет

close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил РБК, что дефицита красной икры на рынке не ожидается, несмотря на снижение объемов вылова лососевых.

По словам Панина, на рынке, наоборот, ожидается переизбыток икры благодаря высоким запасам с 2023 года. Россияне в среднем потребляют около 15 тысяч тонн икры в год. Сегодня на Дальнем Востоке добыто около 230 тысяч тонн лососевых. Таким образом, производство красной икры в 2024 году может составить 11,5 тысячи тонн.

«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», — пояснил Панин.

До этого Панин сообщал «Известиям», что цены на красную икру в России к октябрю 2024 года выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, и к Новому году они могут подняться еще на 10%.

Основной причиной подорожания он назвал невысокий улов и повышенный спрос на фоне неудачного сезона.

Ранее сообщалось, что Государственная дума собирается ограничить вывоз красной икры из Чукотского автономного округа и Хабаровского края.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами