Стало известно, где больше всего подорожала аренда жилья

Средняя цена аренды однокомнатных квартир в Москве по итогам сентября выросла на 11,4% к августу, до 80 тыс. рублей. Столица стала лидером среди российских городов-миллионников по увеличению стоимости съемных «однушек». Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

На втором месте в топе по увеличению стоимости оказался Краснодар. В этом городе-миллионнике медианная ставка съемных квартир выросла на 9,1% и составила чуть более 28 тыс. рублей. На третьем месте — Ростов-на-Дону. Здесь однокомнатные квартиры подорожали в сентябре на 8,7% почти до 35 тыс. рублей.

Съемные квартиры остальных типов больше всего подорожали в Москве. Средняя цена аренды двухкомнатных квартир там выросла на 6,8% за месяц и составила 111 тыс. рублей. Медианная арендная ставка трехкомнатных квартир в столице увеличилась на 7,2%, до 171 тыс. рублей. Медианная ставка долгосрочной аренды студий в Москве составила почти 77 тыс. рублей (+6,5% за месяц). В остальных городах-миллионниках рост цен на аренду этих типов квартир был не таким заметным.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее были названы города с самой доступной ценой аренды жилья.