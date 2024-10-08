Россиянам рассказали о рисках использования ИИ

Ответственность за ошибки, совершенные при использовании искусственного интеллекта (ИИ) в работе, будут нести люди. Поэтому потребуется более высокая квалификация сотрудников, ставящих задачи ИИ и контролирующих процесс их выполнения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

«Риски использования ИИ, бесспорно, существуют. Первый риск — ошибки. Во-вторых, важно определить те ниши на рынке труда, которые в перспективе могут образоваться при использовании ИИ и заблаговременно переквалифицировать сегодняшних соискателей рабочих мест и переориентировать на них выпускников школ. Расслоение в сфере занятости будет продолжаться через вымывание специалистов средней квалификации, вырастет потребность в специалистах высокой квалификации», — отметила экономист.

По ее словам, технологии ИИ окажут влияние на рабочие места, которые больше подвержены автоматизации. Например, в делопроизводстве сократятся рабочие места на канцелярских должностях, а это, как правило, женские рабочие места. Поэтому важно исследовать гендерную проблематику и определить сокращение рабочих мест по гендерному признаку, чтобы заранее определить векторы переквалификации и перетока в более востребованные сегменты, уверена экономист. По ее словам, нужно уже сейчас выявлять и искать направления минимизации рисков использования ИИ (например, связанных с конфиденциальностью данных сотрудников).

Мирзабалаева сказала, что ИИ сейчас активно используют в медицине при постановке диагнозов (подборе методов лечения, назначения тех или иных лекарств, контроле самочувствия больных, анализе результатов анализов). В сельском хозяйстве ИИ может использоваться для контроля за выращиванием растений, управлением беспилотной техникой, при анализе данных о составе почвы, погодных условиях, оценке характеристик сельскохозяйственных культур, выборе оптимальных стратегий посадки и методов борьбы с вредителями, при анализе оптимальных методов орошения. ИИ активно задействован в журналистике, онлайн-образовании, подборе персонала, при переводе на разные языки в режиме реального времени. ИИ все больше используют в сфере биржевого трейдинга и инвестиций, помогая анализировать большие объемы информации. ИИ активно вытесняет из некоторых отраслей дизайнеров, искусствоведов, писателей, художников, уточнила экономист. Большой потенциал использования ИИ в продажах, маркетинге, туристической индустрии, уверена Мирзабалаева. По ее словам, внедрение ИИ может сократить потребность или просто заменить продавцов, переводчиков, рекрутеров, водителей поездов, таксистов, карьеров, логистов, операторов кол-центров.

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