Россиянам рассказали, стоит ли открывать вклад на три года

При заявленных банками 23% годовых по вкладам на два-три года эффективная доходность у россиян составит около 17,62%. При заявленных 18% — это 14,5%, сказал «Газете.Ru» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он посоветовал подходить к решению открыть вклад на два-три года очень взвешенно.

«Во-первых, нужно понимать, что реальная эффективная ставка всегда ниже заявленной. Если в первом случае доходность в 17,62% — все еще хороший показатель, но уже не такой впечатляющий, как может показаться на первый взгляд, то второй — 14,5% — уже низковато. Второй серьезный риск — это условия досрочного расторжения. Если вам понадобятся деньги раньше срока, вы потеряете практически все проценты, получив всего 0,01% годовых. В нестабильной экономической ситуации это очень серьезный риск, который нельзя игнорировать», — уточнил аналитик.

По его словам, поведение вкладчиков зависит от изменений в экономической политике и уровня инфляции до общего благосостояния населения и альтернативных инвестиционных возможностей.

Антонов рекомендовал не помещать на длинный вклад все сбережения. Аналитик посоветовал оставить значительную часть денег в более ликвидной форме — на коротких вкладах или даже на накопительных счетах, либо разбить сбережения на маленькие суммы и разместить на долгие сроки. Если понадобятся деньги, стоит рискнуть досрочно закрыть вклад на небольшую сумму, уточнил эксперт. Он призвал внимательно просчитать свои финансовые планы на ближайшие два-три года и не поддаваться на маркетинговые уловки и красивые цифры.

По информации газеты «Известия», крупнейшие банки стали предлагать ставки по вкладам на два и три года в диапазоне 18–23%.

Ранее стало известно, сколько россиян перекладывают деньги из банка в банк.