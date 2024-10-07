Минтруд предложил рассмотреть новые индикаторы зарплат «в конвертах»

Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что перечень индикаторов риска, которые свидетельствуют о возможных нарушениях со стороны работодателя, может быть расширен. Об этом свидетельствует проект приказа Минтруда.

«Проект предлагает расширить перечень индикаторов риска, применяемых Рострудом и сигнализирующих о возможных нарушениях трудового законодательства», — сказано в тексте.

Об этом может свидетельствовать начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, при том, что их доля равна или превышает половину штата. Еще одним индикатором является сокращение квартального фонда оплаты труда на 80% и более при неизменной численности сотрудников и штате более 15 человек.

Минтруд РФ ранее предложил сократить список производств, на которых запрещено работать женщинам. Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию.

Ранее в России оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин.