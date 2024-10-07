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Международные резервы России достигли рекордной суммы

Международные резервы России достигли рекордной суммы в $199,8 миллиарда

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Umit Bektas/Reuters

Международные резервы России на 1 октября текущего года составили $633,737 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦБ.

Отмечается, что это на 3,26% или на $20,022 млрд больше показателя на начало сентября. На 1 октября прошлого года международные резервы РФ составляли $569,021 млрд.

Удельный вес золота в российских резервах увеличился с 30,8% месяцем ранее до 31,5% — это новый максимум за последние 25 лет.

7 октября стало известно, что Народный банк Китая в сентябре в пятый раз подряд отказался пополнять золотой резерв страны. Основная причина — резкий рост цен на драгоценный металл. Несмотря на то, что стоимость китайских золотых запасов выросла до $191,47 млрд с $182,98 млрд в августе, их физический объем остался на уровне 72,8 млн тройских унций.

Цены на золото в этом году взлетели примерно на 28%, демонстрируя максимальный годовой прирост за последние 14 лет.

Ранее были названы топ-10 стран с самыми большими запасами золота.

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