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Минфин проверит предложения по бюджету на 2025 год

Силуанов: в бюджете России существуют нераспределенные ресурсы

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Ко второму чтению министерство финансов соберет и проанализирует все поступившие предложения об изменении в направлениях госрасходов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на слушаниях в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Ресурсы в бюджете есть, они еще не все распределены», — сказал министр.

До этого Силуанов сказал, что Министерство финансов РФ намерено ссократить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в предстоящие годы.

По словам министра, основным источником финансирования станет внутренние заимствования, что поможет уменьшить влияние колебаний цен на энергоносители на экономику страны. Министр подчеркнул, что диверсификация доходов бюджета является ключевым шагом для обеспечения долгосрочной финансовой стабильности. Переход к новой модели финансирования будет осуществляться постепенно в течение ближайших лет.

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