Россия в четвертый раз продлила срок обмена активами для нерезидентов

«Инвестпалата» в четвертый раз продлила прием заявок на обмен активами для нерезидентов. Новый дедлайн установлен на 9 октября, а окончание расчетов — на 11 октября. Об этом говорится в материалах ответственного за работу брокера.

Это уже четвертое продление сроков с августа, когда изначально планировалось завершить процедуру 20 сентября. Обмен активами, инициированный президентом Владимиром Путиным, позволяет выкупать иностранные ценные бумаги на сумму до 100 тыс. рублей. Россияне предложили активов на 35,3 млрд рублей, но сделки прошли только по бумагам стоимостью 8,1 млрд.

«Результаты обмена неплохие, но ожидания были выше. Иностранцы проявили огромный интерес, однако комментарии зарубежных регуляторов о ничтожности сделок охладили их пыл», — прокомментировал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

В начале прошлой недели стало известно обмен замороженными активами в России столкнулся с проблемами.

Ранее Европарламент призвал Евросоюз конфисковать замороженные активы России.