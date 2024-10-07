Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия в четвертый раз продлила срок обмена активами для нерезидентов

«Инвестпалата» продлила до 9 октября возможность обмена активов для иностранцев

close
Shutterstock

«Инвестпалата» в четвертый раз продлила прием заявок на обмен активами для нерезидентов. Новый дедлайн установлен на 9 октября, а окончание расчетов — на 11 октября. Об этом говорится в материалах ответственного за работу брокера.

Это уже четвертое продление сроков с августа, когда изначально планировалось завершить процедуру 20 сентября. Обмен активами, инициированный президентом Владимиром Путиным, позволяет выкупать иностранные ценные бумаги на сумму до 100 тыс. рублей. Россияне предложили активов на 35,3 млрд рублей, но сделки прошли только по бумагам стоимостью 8,1 млрд.

«Результаты обмена неплохие, но ожидания были выше. Иностранцы проявили огромный интерес, однако комментарии зарубежных регуляторов о ничтожности сделок охладили их пыл», — прокомментировал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

В начале прошлой недели стало известно обмен замороженными активами в России столкнулся с проблемами.

Ранее Европарламент призвал Евросоюз конфисковать замороженные активы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами